LAURYYN in concerto al laboratorio urbano Movimenti di Brindisi

La giovane cantautrice Lauryyn sarà protagonista del concerto in programma presso Movimenti Laboratorio Urbano (via Felice Carena, quartiere Sant’Elia, Brindisi) venerdì 20 dicembre (apertura porte ore 21, inizio del concerto alle 21.30). Con lei sul palco ci saranno Filippo Bubbico (tastiera e synth) e Vincenzo Messina (batteria)

Lauryyn (alias Aurora De Gregorio), classe 2000, è una giovane cantante e autrice pugliese. Dal 2019 inizia il suo percorso di studio in canto Pop presso il Conservatorio di Lecce, sua città natale, conseguendo con il massimo dei voti la laurea triennale nel 2023.

Da sempre attratta dalle sonorità Hip Hop, Soul, R&B ed elettroniche internazionali, Lauryyn fa una sintesi dei suoi ascolti e delle sue esperienze in cerca di una sua linea espressiva autentica per la prima volta in lingua italiana.

Nel 2021 partecipa come interprete e coautrice di due tracce al disco di Filippo Bubbico “Honolulu Arrivo”.

Ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Carolina Bubbico, Emanuele Perrone (Naima), Anoir Benhajamara, Filippo Bubbico, Dj Gruff. È attualmente la voce della band Puka Shell’s Bling, progetto dalle sonorità più internazionali.

Nel 2022 è uscito il suo primo singolo “Cos’è una regola” prodotto da Ainé e Michele Beneforti. Proseguendo la collaborazione con il polistrumentista e produttore Filippo Bubbico pubblica il singolo “Limbo” con il featuring di Altea (Thru Collected) e successivamente “Decidere non so” e “Cambio di scena”, tutti inseriti nel suo EP d’esordio “Intro”, pubblicato il 23 giugno 2023 grazie all’etichetta Sun Village Records con il supporto di Puglia Sounds Records.

Ingresso riservato ai soci Arci con contributo di 10 euro.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci