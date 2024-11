World Music Academy, gli appuntamenti di dicembre all'ExFadda e al Teatro TEX  

La World Music Academy presenta gli eventi di dicembre al Laboratorio Urbano ExFadda e al Teatro TEX di San Vito dei Normanni

Un Natale da vivere insieme: con questo spirito la World Music Academy ha programmato una serie di eventi speciali che si terranno il 13, il 14 e il 21 dicembre presso il Laboratorio Urbano ExFadda e il Teatro TEX di San Vito dei Normanni (Brindisi).

Concerti, spettacoli e momenti conviviali che celebrano le tradizioni musicali e culturali della Puglia, offrendo al pubblico occasioni uniche per immergersi nella comunità della World Music Academy e dell’ExFadda.

Si inizia il 13 e 14 dicembre con “Santa Lucì, a Natale tredici dì. Danze, suoni e sapori dal Gargano alla Murgia”, una due giorni dedicata alle tradizioni e alle culture di alcuni territori pugliesi ancora fuori dalle rotte turistiche. Il 13 dicembre alle ore 20, presso il TEX, si terrà un concerto con il progetto Sandalucì, che porterà nel foyer del teatro musiche e canti tradizionali, offrendo un viaggio sonoro dal Gargano alla Murgia, accompagnato dai prodotti genuini della rete di Solco Garganico. Il 14 dicembre, nella mattinata, all’ExFadda è previsto un laboratorio di danza con Rosario Nido. A seguire, sempre all’ExFadda, pranzo e festa con prodotti della tradizione garganica, un momento conviviale per assaporare le delizie gastronomiche pugliesi e continuare a festeggiare tra musica e buon cibo. L'evento è realizzato in collaborazione con la Scuola di Pizzica di San Vito e Solco Garganico.

Il 21 dicembre, con “Natale all’ExFadda”, è in programma un'altra giornata ricca di appuntamenti. Alle ore 18, presso l’ExFadda, si terrà il Piccolo Concerto di Natale della World Music Academy, tradizionale saggio di fine anno con gli allievi e i docenti della Scuola di Musica, che proporranno un repertorio vario e coinvolgente. Sempre all'ExFadda, alle 20 sarà possibile assistere a “Cabaret di Natale - Stranezze stravaganti”, a cura di CircoLare, associazione impegnata nella diffusione delle arti circensi su tutto il territorio pugliese. Uno spettacolo che unirà magia, acrobazie e comicità per grandi e piccoli.

Alle 21 ci si sposterà al Teatro TEX per il concerto di presentazione del disco dell'Arneo Tambourine Project, potente progetto di musica tradizionale curato da Giancarlo Paglialunga. L'Arneo Tambourine Project è una celebrazione vibrante della musica popolare salentina, nata dalla passione di Paglialunga, una delle voci più distintive nonché tra i tamburellisti più riconoscibili del panorama musicale regionale. Arneo Tambourine Project riunisce nove tamburellisti, tra cui spiccano alcune delle voci più rappresentative del Salento come Rachele Andrioli e Francesco "Franchettone" Motolese, per dar vita al tradizionale rito della Ronda. Il concerto che scaturisce dall'unione di questi talenti è un vero e proprio viaggio introspettivo e ipnotizzante. L'antico e potente suono dei tamburelli, combinato con le voci profonde dei musicisti, trasporta il pubblico in una dimensione in cui la tradizione salentina prende vita in tutta la sua intensità e bellezza.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la World Music Academy al numero 3208038588 o visitare il sito web www.worldmusicademy.it.