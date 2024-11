Appia experience con i Cicloamici

Domenica 24 Novembre: Percorsi inclusivi tra storia e gusto in terra Ionica.

Una interessante iniziativa dedicata alla Via Appia organizzata dal Comune di Carosino in collaborazione con in Cicloamici e altre associazioni. L’evento include la visita guidata al quattrocentesco Palazzo D’Ayala Valva e una camminata per le campagne di Carosino con visita alla masseria Misicuro che gli studiosi indicano come stazione di sosta lungo la Via Appia come riportato nella tavola peutingeriana.

Programma

PROGRAMMA DELLA GIORNATA “APPIA EXPERIENCE” 24 novembre 2024, ore 8,45-14,30

Raduno e partenza: Castello o Palazzo Ducale D’Ayala Valva.

– Ore 8,45 Incontro dei partecipanti presso il Castello D’Ayala Valva

– Ore 9,00 Visita delle sale del Castello e della Fontana del Vino antistante il Castello

– Ore 9,30 partenza per lo slow sul tratto della via Appia (Lunghezza del percorso 7 km);

– Ore 10,15 Sosta intermedia nei pressi della masseria Misicuro;

– Ore 10,30 ripartenza dello slow tour;

– Ore 11,30 Arrivo alla destinazione di masseria Feudo Croce, sede di una azienda vitivinicola di alta qualità, con visita alla bottaia e all’area espositiva;

Presentazione del libro “la mia Appia … la vostra”

– Ore 12,00 apertura del Talk con la presentazione del libro:

Renato Stefanelli, “La mia Appia … la vostra!”, edizioni Efesto, 2023.

Sarà presente l’autore che racconterà la sua esperienza di viandante dell’Appia da Roma a Brindisi. Modera: Angelo Campo

Tavola rotonda :

“Nuovi pellegrinaggi la via Appia e i cammini nel paesaggio moderno della Puglia salentina.”

Parteciperanno al dibattito:

Com.te Renato Stefanelli, autore de “La mia Appia … la vostra!”, edizioni Efesto, 2023; prof. Ing. Francesco Rotondo, Università Politecnica delle Marche – DPP Carosino; prof. Antonio Alessandro Licciulli, Università del Salento – Mesagne (Br);

dott. Piergiorgio Mossi – Cicloamici – San Vito dei Normanni (Br);

dott. Barsanofio Chiedi – Archeopuglia – autore di studi e ricerche sull’Appia – Oria (Br); dott. Antonio Melcore, A.p.s. Brindisi e le antiche strade – Brindisi; arch. Angelo Campo – Carosino (TA) – modera ed introduce;

– Ore 14,00 “Contami”, reading teatrale sulla Puglia di Davide Roselli (2024);

Degustazione

– degustazione guidata di prodotti tipici a cura della Pro Loco di Carosino APS e delle aziende produttrici del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e dei vini in degustazione, con accompagnamento musicale dalle ore 11,30 fino alla conclusione l’evento si terrà presso “Feudo Croce” (Azienda Tinazzi), Carosino, Contrada Civitella n.2 (Feudo Croce – Tinazzi) Per info sull’azienda Feudo Croce – Tinazzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – 320 2768551 (Lorena Del Grosso) Per info e prenotazioni sull’evento: 329 9590090 (Ylenia Piccoli).

