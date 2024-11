Giovedì a Mesagne l’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite

Il mondo cattolico e delle confraternite si ritroverà giovedì 14 novembre alle ore 15,30 a Mesagne ai piedi della colonna votiva della Vergine del Monte Carmelo, in villa comunale, per accogliere l’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite. Da qui proseguirà processionalmente verso la chiesa Madre, in cui l’arcivescovo, monsignor Giovanni Intini, alle ore 16,30 guiderà un momento di catechesi cui seguiranno le confessioni. Alle ore 18 il prelato celebrerà la Santa Messa. Alle ore 19,30 è previsto il Santo Rosario meditato. A questo forte momento devozionale sono state invitate le confraternite, le aggregazioni laicali della diocesi di Brindisi-Ostuni e tutti i fedeli che desiderano testimoniare la loro appartenenza alla Chiesa. L’incontro a Mesagne vedrà anche la partecipazione di confraternite di altri comuni della diocesi. La presenza dell’Icona rappresenterà per la diocesi di Brindisi-Ostuni un momento molto forte, di intensa preghiera e comunione fraterna, in cui sarà riaffermato il ruolo delle confraternite nella vita spirituale della diocesi. L'idea di un'icona mariana nasce nel marzo 2022, all'indomani dell'annuncio di Papa Francesco del Giubileo 2025. Il coordinamento della Campania della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, con la benedizione dell'assistente Ecclesiastico nazionale monsignor Michele Pennisi, vescovo emerito di Monreale, e dell'assistente Ecclesiastico regionale monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, affidò l'incarico al maestro Piero Casentini per la realizzazione di un quadro mariano con i simboli della fede, speranza e carità, nell'ambito del progetto giubilare "Camminando s'apre cammino". In Italia sono censite circa 6.000 confraternite, delle quali 3.000 sono iscritte alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

L'icona rappresenta gli ideali di fratellanza che animano le Confraternite, richiama all’importanza della preghiera, è dedicata al culto “mariano” che accomuna la maggior parte delle Confraternite ed è ispirata al motto del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”. Il pellegrinaggio dell’icona è iniziato il 3 giugno 2023 dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei nell’ambito del progetto “Camminando s’apre il cammino”, promosso dalla Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia in preparazione al Giubileo del 2025. L’icona continuerà a essere ospitata nelle chiese italiane fino al mese di maggio 2025, quando, durante le celebrazioni per il Giubileo delle confraternite, la stessa verrà portata a Roma, in piazza San Pietro, presso la Città del Vaticano. Il Tribunale della Penitenzieria Apostolica ha concesso e impartito l’indulgenza plenaria lucrabile dai fedeli che pregheranno dinanzi questa icona, alle consuete condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. La presenza dell’Icona a Mesagne offrirà ai fedeli l’opportunità di riflettere sul ruolo di Maria come Madre della Speranza e protettrice delle confraternite. Dalla città di Mesagne l’Icona proseguirà il suo cammino verso la vicaria del Salento.

