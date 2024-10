NUOVO TEATRO VERDI: “ALIS”, LO SHOW CON I MIGLIORI TOP PERFORMERS AL MONDO

Per la prima volta, Brindisi accoglierà ALIS Theatre, lo show con i migliori top performers al mondo, unica tappa della Puglia. ALIS è stato anche definito “il familiy show dei record”, già applaudito da oltre 395.000 spettatori. In scena sul palco del Nuovo Teatro Verdi un cast senza precedenti con venti top performers mondiali alle prese con performance acrobatiche aeree e a terra che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Un’esperienza unica. Acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti: sono i protagonisti provenienti dal Cirque du Soleil, dal Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e dal Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi. L’allestimento si distingue per la qualità artistica e visiva con uno spettacolo che trasforma il linguaggio circense attraverso una combinazione di elementi visivi, musicali e narrativi. Il Nuovo Teatro Verdi ospiterà cinque repliche offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un mondo in cui realtà e immaginazione si fondono: il 26 dicembre alle ore 17 e alle 21, il 27 e 28 dicembre alle 21, e il 29 dicembre alle 17. I biglietti sono disponibili su Alisticket.it e TicketOne.it.

ALIS Theatre è il format pensato per i teatri (gli show si svolgono in genere nei palazzetti) che ha reso celebre la compagnia Le Cirque Top Performers, divenuta oggi punto di riferimento europeo nel family show. Un viaggio immaginario che invita il pubblico a seguire un percorso di scoperta, sospeso tra incanto e meraviglia. Prendendo ispirazione dalla letteratura fantastica dell’Ottocento e dall’immaginario di Lewis Carroll, ogni momento tratteggia un diverso aspetto dell’immaginazione, del coraggio e della scoperta di sé.

Un’esperienza visiva e sonora. ALIS Theatre si distingue per le scenografie coinvolgenti e la colonna sonora originale, che accompagnano ogni scena come un’estensione delle emozioni e delle esibizioni sul palco. La musica, composta appositamente per lo spettacolo, si integra con le coreografie e le luci, creando un’ambientazione suggestiva che trasforma il palcoscenico in uno spazio nel quale si gioca con i limiti del possibile. Tutti i numeri sono pensati per sorprendere, stupire e coinvolgere, e per mostrare una combinazione di abilità fisica e artistica che va oltre la semplice performance. Gli acrobati, i giocolieri, gli equilibristi e gli aerialisti in scena diventano interpreti di un mondo che riflette temi come la fragilità, l’equilibrio, il desiderio di sfidare i propri limiti e la continua ricerca di nuovi modi di esprimersi. Acrobazie e giocoleria si rivelano atti di esplorazione che incarnano simbolicamente la ricerca dell’equilibrio e la tensione tra sfida e successo. Gli artisti, con la loro abilità e la loro presenza scenica, guidano lo spettatore a scoprire la meraviglia nascosta nei dettagli e a guardare oltre le apparenze. Le esibizioni, delicate e potenti, offrono al pubblico un’opportunità per riflettere sulla capacità di andare oltre i limiti e di trasformare ogni sfida in un’occasione di scoperta e di crescita.

ALIS Theatre per tutti. Una delle caratteristiche uniche di ALIS è la sua capacità di coinvolgere un pubblico di ogni età, offrendo uno spettacolo che può essere apprezzato sia dai più piccoli, affascinati dalla magia visiva e dalle acrobazie, sia dagli adulti, attratti dalla profondità delle atmosfere e dai temi universali. Lo spettacolo trasforma il teatro in un luogo di evasione, nel quale ogni spettatore può diventare parte dell’azione lasciandosi trasportare in una dimensione in cui meraviglia e stupore ritornano protagonisti.

La compagnia e gli artisti. Il cast di ALIS Theatre riunisce oltre venti artisti di fama internazionale, tutti selezionati per il loro talento e la loro capacità di interpretare il linguaggio circense in modo originale. Tra questi:

Anatolii Zalevskyi: figura storica del circo contemporaneo, acclamato per le sue performance in produzioni come quelle del Cirque du Soleil, è uno degli artisti più premiati della sua generazione.

Andreis Jacobs Rigolo: famoso per il numero Sanddorn Balance, un’interpretazione poetica dell’equilibrio, realizzata con delicate foglie di palma che simboleggiano la fragilità della vita.

Duo Viceversa (Yves Decoste e Valentyna Sidenko): insieme, portano in scena un’armoniosa fusione di forza ed eleganza, premiata anche a livello internazionale.

Sveta Fedyanina: la più giovane del gruppo, esordiente di grande talento che rappresenta la nuova generazione del circo contemporaneo.

