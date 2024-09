“GIALLO E NERO DI PUGLIA”: A BRINDISI I MAESTRI DEL GENERE

Tutto pronto per il ritorno di “Giallo e Nero di Puglia”, il festival dedicato al genere giallo-noir-thriller e organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi. Giovedì 5 settembre alle ore 18.30 nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi saranno ospiti Gabriella Genisi, Giuliano Pasini e Valeria Corciolani, autori di romanzi diversi fra loro ma che permettono di esplorare le tante sfumature di un genere letterario che ha conquistato e continua a conquistare sempre più lettori. Brindisi è ormai divenuto un punto fermo per lo scenario del genere giallo in Puglia, ospitando l’unico concorso nazionale dedicato al genere, ma anche in ambito nazionale richiamando autori tra i più riconosciuti e affermati. L’incontro vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e sarà moderato da Regina Cesta. L’ingresso è libero.

Gabriella Genisi, nota al grande pubblico per il personaggio di Lolita Lobosco, presenta il suo nuovo romanzo e il nuovo protagonista, questa volta al maschile, e lo fa con “Giochi di ruolo”, giallo ambientato nel meraviglioso Gargano. Giuliano Pasini presenta “L’estate dei morti”, finalista al “Premio Dora Nera 2024”, autore definito dal critico letterario Antonio D’Orrivo sulle pagine del Corriere della Sera, «Una stella del thriller italiano». Valeria Corciolani presenta “Di rosso e di luce”, un giallo al femminile nel quale arte, letteratura e osservazione del presente si mescolano con richiami, citazioni e modelli come il filo rosso che conduce la narrazione verso il finale.

Al termine il tradizionale firmacopie curato da “Giunti al Punto - Le Colonne Brindisi”, al termine del quale i presenti potranno dialogare e gustare un aperitivo con gli autori.

