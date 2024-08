Mesagne in lirica, martedì 13 agosto sul sagrato della Chiesa Matrice.

“Momus, un caffè con Giacomo Puccini”, martedì 13 agosto l'appuntamento in piazza Orsini dedicato agli amanti della musica lirica: a partire dalle ore 21.30, presso il piazzale antistante al Sagrato della Chiesa Matrice, l’associazione Harmony, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, propone una serata dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa. Al compositore toscano sarà dedicata l’ottava edizione di “Mesagne in lirica”, l’ispirazione per il titolo dell’edizione 2024 arriva dal nome del caffè parigino che fu punto di ritrovo della Bohème e del mondo letterario di metà Ottocento. Durante l’evento, l’associazione Harmony e la città di Mesagne - in accordo con la famiglia Pasimeni - consegneranno il sesto premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” a un neolaureato presso i conservatori di Puglia. Il premio quest’anno verrà assegnato al giovane mesagnese Fabio Caponegro, laureato in pianoforte jazz con il massimo dei voti e lode, presso il Conservatorio di Monopoli.