Gianmarco Carroccia in concerto, lunedì 29 luglio in piazza Orsini a Mesagne

Le somiglianze, quella con Lucio Battisti alla sua età è forte, e le importanti collaborazioni artistiche – decisiva quella con Mogol – raccontano solo in parte chi è Gianmarco Carroccia, bravo cantautore ed ottimo interprete, che da anni ammalia il pubblico per la qualità della voce e un talento coltivato con impegno e passione sin da ragazzo.

Nonostante la giovane età, il suo curriculum artistico vanta partecipazioni prestigiose e riconoscimenti di prim’ordine: il musicista dalla voce che tocca il cuore, in concomitanza con gli studi universitari presso la Facoltà di Economia de “La Sapienza” – dove ha conseguito la laurea in Management e Diritto d’Impresa - ha partecipato a diversi eventi musicali, tra questi il Tour music fest, il Festival di Castrocaro e il Cantagiro. Discente del C.E.T. Centro Europeo di Toscolano, scuola musicale fondata e diretta da Mogol, Carroccia è diplomato come autore di testi. Del 2007 la pubblicazione di 10 brani scritti e da lui composti dal titolo “… Ispirazione … Esternazione … Evoluzione” , nel 2014 l’inizio della collaborazione proprio con Mogol e il grande successo con lo spettacolo “Emozioni”.

Nel 2015, l’artista classe 1988 originario di Fondi in provincia di Latina, ha sottoscritto il suo primo contratto discografico, mentre è del 2016 il suo singolo “Crudeltà d’amore”. Dal 2019 per Gianmarco Carroccia è un crescere di notorietà, tra spettacoli, servizi televisivi, interviste e partecipazioni a trasmissioni come “Che tempo che fa”, “Maurizio Costanzo Show”, “I migliori anni” di Carlo Conti.

Mesagne è tappa del suo tour 2024, con cui sta girando l’Italia riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del cartellone estivo, si terrà a partire dalle ore 21.30 in piazza Orsini del Balzo. La partecipazione è gratuita.

