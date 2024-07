VENERDÌ 26 LUGLIO A SAN PIETRO VERNOTICO LA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL "IL CAMMINO CELESTE" SI CONCLUDE CON UN CONCERTO SPECIALE CON LA CANTIGA DE LA SERENA ED ENZA PAGLIARA



Venerdì 26 luglio (ore 21:00 - ingresso libero) la Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro Vernotico ospita la tappa conclusiva della nona edizione del festival "Il Cammino Celeste". Dopo le esibizioni di Yarákä e del trio Pellegrini/Fusillo/Nesta a Caprarica di Lecce, di Alessia Tondo a Torre Lapillo, dei Radiodervish a Tricase e di Francesco Loccisano a Sannicola, gran finale con un concerto speciale del trio La Cantiga de la Serena con la partecipazione della cantante Enza Pagliara, una delle più intense interpreti della vocalità al femminile della musica popolare salentina. ritrovo alle 18 all’ingresso dell’area archeologica di Valesio - prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836) il percorso partirà dall’antico centro messapico e romano di Valesio per proseguire sul Cammino di Don Tonino Bello fino a raggiungere il centro abitato di San Pietro Vernotico e la Chiesa di San Pietro Apostolo. Info 3392063444 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Prodotto nel 2023 dall’etichetta discografica Zero Nove Nove, “La Novia” è il quarto album dell’ensemble composto da Fabrizio Piepoli (voce, chitarra battente, chitarra classica, shruti box, daff, bendir, tamburello, qraqeb), Giorgia Santoro (flauto, bansuri, flauto contrabbasso, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali, palmas, voce) e Adolfo La Volpe (oud, chitarra classica, tar, voce). Il nuovo progetto - che arriva dopo “La Serena” (2016, Workin’ Label), “La Fortuna” (2019, Dodicilune) e “La Mar” (2021, Dodicilune) - rappresenta l’ennesimo frutto di questo continuo lavoro di ricerca ed esplorazione portato avanti dal trio per riproporre, in una chiave nuova e personale, un repertorio che promuove il dialogo musicale e culturale tra Occidente e Oriente. La sempre presente tradizione sefardita - espressione della cultura e delle tradizioni degli ebrei spagnoli - dialoga con canti, romanze e tarantelle appartenenti a culture ed epoche differenti, proponendo un equilibrio inedito tra innovazione e tradizione. Le radici pugliesi rappresentano il braccio di un compasso fisso al centro, che consente all’altro di tracciare una circonferenza immaginaria che idealmente racchiude tutto il bacino del Mediterraneo. Con queste premesse, il titolo scelto (La Novia, La Sposa) richiama un’immagine dal forte valore archetipico, in modo speciale nelle culture tradizionali del Mediterraneo, un simbolo dalle molte implicazioni mistiche, esoteriche e filosofiche, ma che al tempo stesso conserva nella modernità il forte impatto evocativo della promessa d’amore. Unire in un matrimonio simbolico canti, lingue, storie e tradizioni diverse, dando vita a creature nuove, differenti dalle matrici che le hanno generate, è il fulcro concettuale sul quale si innesta la ricerca musicale dell’ensemble.



Dal 2016 Il Cammino Celeste, ideato e diretto artisticamente dalla flautista Giorgia Santoro, propone non solo un programma di concerti ma anche di cammini e percorsi guidati curati da Fabio Mitrotti, con l'intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. I pellegrini percorrevano il prolungamento della via Traiana (candidata con la via Appia a Patrimonio Mondiale dell’Unesco) che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra”. Strada romana che si ricongiungeva alla “Sallentina”, altra antichissima strada greco-messapica prima e romana poi, che congiungeva Taranto a Otranto passando per Santa Maria de Finibus Terrae a Leuca.



Zero Nove Nove, è realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Porto Cesareo, Sannicola, Tricase e San Pietro Vernotico con il patrocinio dell’Associazione europea delle vie francigene, Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale in collaborazione con Associazione Il Giunco, Meditinere, Mollare Mai, CEA di Porto Cesareo, Associazione Salentofilia, Axa, Mc Motors, Centro studi Koiné Europe. Info e programma

