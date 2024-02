Arriva a Mesagne il Film ANCORA VOLANO LE FARFALLE con la partecipazione del mesagnese Stefano Perilli in arte “Peroz” autore della colonna sonora originale.

Una commedia drammatica che prende ispirazione dalla storia vera di Giorgia Righi, giovane ragazza affetta da una rara malattia ereditaria: l'Atassia di Friedreich. La pellicola, sebbene racconti un dramma, è in realtà una storia di rivincita e riscatto sulla vita stessa.

Nel cast il comico ex Zelig Giovanni Cacioppo e agli attori Beatrice Mariani, Massimo Fradelloni, Giorgia Fiori e Chiara Sani.

La produzione è della A&P Group di Rimini proprietaria del brand trasmetto.it per la regia di Joseph Nenci. La direzione della fotografia è di Giuseppe Andreozzi affiancato dall’Art Director Gino Sgreva.

La colonna sonora originale porta la firma del cantautore mesagnese Stefano Perilli in arte Peroz che per la pellicola ha composto 9 inediti poi raccolti in un album dall’omonimo titolo “Ancora Volano Le Farfalle” già disponibile in tutti gli store digitali.

Il Film, in concorso David di Donatello 2024, è nelle sale dallo scorso 9 novembre e, dopo aver collezionato numeri importanti tra le Marche e l’Emilia Romagna, continua la sua distribuzione itinerante in tutto il territorio nazionale sbarcando prima in Sicilia ed ora in Puglia.

Grazie alla diffusione del Film, per mezzo di donazioni volontarie, sono stati già raccolti circa 7.000,00€ da destinare alla ricerca sulle atassie a cui andrà aggiunta una parte dei proventi dati dalle biglietterie che la produzione, a copertura delle spese raggiunta, ha deciso di destinare.

Ci sono poi una serie di iniziative collaterali scaturite dall’inerzia positiva del Film tra cui quella dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) che ha conferito a Giorgia un’onorificenza speciale e quella del comune di Pesaro che l’ha proclamata Ambasciatrice di Pesaro 2024.

<<Ci tenevo moltissimo a portare questa pellicola a Mesagne, mia città natale. Le origini sono molto importanti per me e anche se vivo a molti km di distanza il mio cuore punta a Sud. Vorrei coinvolgere la cittadinanza con questo progetto perché racconta una storia straordinaria di vita vera e lancia molti spunti di riflessione - commenta Peroz che poi continua - Conoscere Giorgia e la sua famiglia è stato sconvolgente, rappresentano un grande esempio di umanità e di amore e sono stati un’enorme fonte di ispirazione. Spero, con la colonna sonora del Film, di essere riuscito a rendergli giustizia >>.

Il Film sarà proiettato al Teatro Comunale di Mesagne il 02.03.2024 alle ore 20:00.

costo biglietti: €7 intero, €5 ridotto

info e prenotazioni: 3391338519.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci