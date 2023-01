Mesagne, “Prima città della Cultura di Puglia”

Il 2023 sarà per la città di Mesagne l’anno della Cultura. E per suggellare questo titolo la Regione Puglia dovrebbe insignirla del titolo di “Prima città della Cultura di Puglia”. L’anticipazione è stata fatta dal sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, durante la stesura di un bilancio delle attività svolte nel 2022 e quelle programmate per il 2023. Una gratificazione non di poco conto per la città che lo scorso anno è giunta nella top ten delle candidature delle città italiane che aspiravano a divenire Capitale italiana della Cultura 2024. E, secondo i ben informati, il progetto di Mesagne, dal titolo “Umana meraviglia”, ha riscosso un notevole successo tra gli addetti ai lavori del ministero della Cultura che hanno invitato gli amministratori a mettere in pratica quanto proposto.

“Umana meraviglia”, infatti, ha permesso di far conoscere la storia di Mesagne, una storia di riscatto e di rilancio che andava raccontata e mostrata come esempio all’Italia intera. “Come Regione continueremo a supportare il Comune di Mesagne per valorizzare il lavoro svolto, dare vita alle migliori progettualità inserite nel dossier di candidatura e implementare le azioni per il sostegno allo sviluppo turistico della città. L’Umana Meraviglia è solo all’inizio”, aveva chiosato Grazia Di Bari, consigliera delegata per la Regione Puglia alle politiche culturali in occasione della mancata nomina. Poi, in questi giorni, l’anticipazione del sindaco Matarrelli. “Per Mesagne il 2023 sarà l’anno della Cultura – ha spiegato il primo cittadino – ci sono novità molto importanti giacché la Regione Puglia la vorrebbe insignire del titolo di “Prima città della Cultura di Puglia”.

Un merito che farà puntare sulla città gli occhi da parte di tutto il territorio regionale”. Matarrelli, quindi, ha spiegato il motivo di questo merito culturale: “Innanzitutto alla città è stato riconosciuto un valore aggiunto relativo all’alto livello di programmazione delle iniziative svolte. Mesagne, infatti, è considerata una città che opera con particolare efficacia sul tema della Cultura grazie alla quale si è riesce a creare quel senso civico, quella riflessione, quella intelligenza collettiva che produce miglioramenti nella vita dell’intera comunità”.

