IL TRAFFICO PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI PUGLIESI CONTINUA A CRESCERE

La Puglia sta continuando a crescere anche attraverso i suoi aeroporti. I dati di traffico di settembre confermano un andamento positivo e in continua ascesa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel mese appena trascorso, nella rete aeroportuale pugliese i passeggeri in arrivo e in partenza sono stati 1.298.551 con un incremento del 11% rispetto a settembre 2025 quando sono stati 1.165.851.

Di questi, su Bari si registrano 883.696 tra arrivi e partenze, pari a un incremento del 12,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

L’aeroporto di Brindisi ha registrato 409.315 passeggeri con un aumento del 10,2% rispetto a settembre 2025. Significativa la statistica di crescita sulla linea internazionale che ha registrato 567.624 passeggeri su Bari (+17%) e a 156.788 su Brindisi (+23%).

Complessivamente, dall’inizio dell’anno alla fine di settembre 2026, i passeggeri transitati negli scali pugliesi sono stati 9.895.019, l’11% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.





Numeri che raccontano una domanda di mobilità in costante aumento e un network in continua espansione, anche nei c.d. ‘mesi spalla’ a conferma del consolidamento del percorso di destagionalizzazione intrapreso che ha iniziato a dare i suoi frutti.

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