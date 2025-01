INDIVIDUATI 2 SOGGETTI AUTORI DI FURTI DI “CAPASONI”

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato, nel corso di mirati servizi disposti nella Città Bianca dal Questore Giampietro Lionetti, ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria 2 fratelli ritenuti autori dei furti dei cd. “capasoni”, avvenuti ad Ostuni e nei comuni limitrofi.

Infatti, a seguito dell’aumento dei furti di tali giare in terracotta, gli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni hanno acquisito le registrazioni dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle ville rurali colpite.

Attraverso un’attenta analisi delle stesse, hanno individuato un veicolo fittiziamente intestato e sono riusciti ad individuare l’effettivo utilizzatore, ovvero uno dei 2 fratelli denunciati, quest’ultimo con precedenti penali, di anni 34, mentre l’altro, di anni 24, incensurato.

La perquisizione eseguita presso l’abitazione di residenza dei suddetti consentiva di raccogliere ulteriori elementi a supporto del loro effettivo coinvolgimento in almeno 3 dei 5 furti denunciati presso il commissariato della Città Bianca nel corrente anno.

Continuano le indagini per risalire ai ricettatori ai quali è stata ceduta la merce.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci