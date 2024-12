Mesagne. Allerta meteo arancione per le prossime ore. Attivato il Coc

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un bollettino di allerta, il n. 2 del 4 dicembre 2024, per le prossimi 24 ore per l'intero Salento a causa di "Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Per questi motivi il sindaco Matarrelli ha emesso un'ordinanza sindacale, n. 07 del 04 dicembre 2024, avente come oggetto "Ordinanza stato di emergenza per avverse condizioni meteorologiche - attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.) per la pianificazione di emergenza, a partire dalle ore 00:00 del 05/12/2024 e per le successive 24 ore permanendo lo stato di allerta fino a nuove comunicazioni da parte della Protezione Civile."

