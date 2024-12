Mesagne. Investiti 10milioni di euro per dare maggiore sicurezza idrogeologica alla città (Fotoservizio)

La città di Mesagne è un cantiere a cielo aperto. Qualunque strada si decide di percorrere c’è un blocco stradale. Se ne sono accorti gli automobilisti che ieri mattina erano impazziti non sapendo più su che strada muoversi per uscire dalla bolgia di traffico in cui si trovavano. Ad aggravare la già precaria situazione si sono messi anche gli operai che stavano allestendo le vie con le luminarie per il Natale e che con il camion, con gru annessa, hanno rallentato non di poco la viabilità. In piazza Vittorio Emanuele II, ad esempio, gli operai stavano asfaltando il tratto di strada interessato ai lavori di ristrutturazione. Gli agenti della polizia locale erano impegnati a correre da una parte all’altra della città per sbrogliare il vorticoso traffico.

A breve la posa dell’asfalto proseguirà su via Roberto Antonucci. “Questa mattina in piazza Porta Grande si asfaltava, poco più avanti i tecnici montavano gli addobbi, ancora più avanti la strada era ancora chiusa al traffico. Il Comune non si rende conto che sta portando i cittadini all'esasperazione?”, questo è solo uno dei vari commenti che ieri si leggevano sui social da parte di automobilisti stanchi di dover circumnavigare i lavori stradali per raggiungere la meta finale. “Ai cittadini chiedete pazienza. Noi chiediamo agli amministratori una maggiore organizzazione dei lavori”, il commento di altri cittadini. Tuttavia, se da una parte della medaglia c’è un marcato e reversibile disagio sociale dall’altro lato della medaglia c’è che con la ristrutturazione delle condotte idrico-fognarie, e di altri sottoservizi utili alla comunità su cui l’Amministrazione Matarrelli ha investito decine di milioni di euro, la città avrà le canalizzazioni nuove con un livello di sicurezza maggiore all’attuale. Quelle esistenti, infatti, risalgono agli anni Sessanta e Settanta e sono sottodimensionate all’attuale popolazione. Inoltre, questi lavori permetteranno di avere molte strade asfaltate completamente. In ogni modo, entro fine dicembre il cantiere su via Guglielmo Marconi, uno dei più complessi, dovrebbe essere rimosso per il termine dei lavori e ripristinata la completa viabilità.

“Per gli attuali lavori che stanno interessando la città l’Amministrazione ha investito circa 10 milioni di euro che vanno ad aggiungersi a tutti gli altri milioni investiti negli anni precedenti”, ha spiegato la consigliera comunale con delega ai Lavori pubblici, Miriam Solimeo. “Si tratta di lavori importantissimi – ha proseguito la consigliera Solimeo - per la messa in sicurezza della città dai rischi derivanti dagli allagamenti. E la nostra comunità sa bene quanto siano importanti i lavori per prevenire gli allagamenti con conseguenti danni alle cose e persone. Infine, stiamo realizzando un tronco ciclabile che fa parte della progettazione di Eurovelo5 che collegherà il centro storico di Mesagne con il parco archeologico di Muro Tenente”.