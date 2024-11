Incendio nella zona industriale di Brindisi

Un incendio di balle di rigiuti è divampato questa mattinaa nella zona industriale di Brindisi, nello specifico in via Newton. Sul posto sono intervenute due squadre dei vgili del fuoco, la polizia e la polizia locale che stanno lottando contro il fuoco per spegnere l'incendio. Indaga la polizia.

