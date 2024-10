Mesagne. Pulizia straordinaria della città che adesso è linda (Fotoservizio)

La notte scorsa e nella prima mattinata di oggi gli operatori ecologici hanno effettuato una pulizia straordinaria della città. Non solo il centro storico bensì diversi quartieri limitrofi. I netturbini della Teknoservice hanno spazzato e lavato le strade rendendole linde. La pulizia straordinaria di alcune zone di Mesagne rientra nella programmazione che l'azienda ha fatto per tenere la città pulita. Ieri mattina in città sono arrivati diversi turisti che hanno visitato la mostra "G7" restando particolarmente colpiti dalla pulizia delle antiche stradine della Mesagne antica. Molto apprezzato il largo Principi de Angelis che il Comune ha da alcune settimane bonificato dai cassonetti di spazzatura collocando panchine e fiori.

