Mesagne. Inizia a schiarirsi il temporale sulla F. lli Ruggiero Srl

Sulla crisi aziendale del conservificio dei Fratelli Ruggiero Srl di Mesagne si è iniziato a muovere il Comitato del monitoraggio del sistema economico, produttivo e aree di crisi della Regione Puglia. Il presidente del Comitato, Leo Caroli, ha convocato per martedì 17 settembre alle ore 11,30 a Bari, presso la sala di “Jeso” della Presidenza, al primo piano del Lungomare Nazario Sauro, un incontro sulla crisi d’impresa dei F. lli Ruggiero di Mesagne. All’incontro sono stati invitati gli amministratori del conservificio mesagnese, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila. Intanto nei giorni scorsi presso il conservificio si è svolto un incontro interlocutorio tra l’azienda e Confindustria Brindisi rappresentata da Vincenzo Gatto e dall’avvocato Diego Mangia. Presente anche la consulente del lavoro Cosima De Leo. L’obiettivo principale di tutte le task force messe in campo è di mettere in atto gli ammortizzatori sociali per tutelare la forza lavoro e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

“In questi giorni le organizzazioni sindacali sono impegnate nell’espletare tutte le formalità burocratiche per far accedere i lavoratori agli ammortizzatori sociali, inoltre ne seguiamo costantemente l’evoluzione – ha spiegato Luigi Vizzino, segretario provinciale della Uila – è importante poter garantire ai lavoratori la certezza nei prossimi mesi di una retribuzione. Nel frattempo abbiamo chiesto all’azienda di erogare ai lavoratori un acconto sulla mensilità di luglio 2024 che è stato, nonostante le difficoltà finanziarie, onorato”. Da parte sua Ivana Ruggiero, amministratrice della Ruggiero Srl, si è chiusa in un comprensibile silenzio stampa. Il momento è delicato e i contatti che in queste settimane si stanno sviluppando con potenziali partner potrebbero essere inficiati da qualsiasi fraintendimento. L’obiettivo è di sventare qualsiasi situazione di commissariamento o di chiusura e predisporre la prossima campagna dei carciofini e successivamente dei pomodori. La Fratelli Ruggiero Srl è l’ultima azienda tutta mesagnese di trasformazione di prodotti orticoli. Fondata nei primi anni Ottanta da Cosimo Ruggiero che ne ha seguito le sorti fino alla sua morte. Nel frattempo le redini del conservificio erano state prese dal figlio Antonio che l’aveva ampliata e inserita nei mercati internazionali. Alla morte di Antonio gli erano succeduti i figli e la moglie che avevano scelto in Ivana Ruggiero l’amministratrice. L’azienda era riuscita a scampare alla crisi produttiva causata dal Covid-19, ma era successivamente incappata in alcune situazioni ambientali avverse che l’hanno messa al tappeto.

