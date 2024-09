Mesagne. In progetto lo sbocco della Ss 7 nella circonvallazione

Dopo alcuni lustri di proteste nel 2025 la Provincia di Brindisi avrà le risorse necessarie per realizzare un importante sbocco viario per congiungere la statale 7, la Brindisi-Taranto, con la circonvallazione di Mesagne. Un’opera stradale importantissima sia per gli automobilisti, che eviteranno di attraversare la città di Mesagne, sia per la stessa città, che vedrà ridotto l’inquinamento ambientale dovuto agli scarichi dei veicoli. Oggi, infatti, chi proviene da Brindisi e deve recarsi, ad esempio, a San Pancrazio per poi proseguire verso le marine Joniche deve attraversare Mesagne. Anche coloro che si devono recare a Torre Santa Susanna ed Erchie sono costretti ad attraversare Mesagne.

Stesa cosa nel senso inverso di marcia. Il tutto perché durante la progettazione della circonvallazione di Mesagne nessuna ha pensato di realizzare uno sbocco stradale sulla Statale 7. In questi lustri trascorsi sono state tante le proteste degli automobilisti per un’opera stradale monca. Tra questi anche l’attuale sindaco e presidente della Provincia, Toni Matarrelli, l’ex assessora al comune di Mesagne, Palma Librato, il consulente del sindaco Matarrelli, Mimmo Stella, ma nessuno era riuscito a scalfire il muro della burocrazia. Almeno fino a qualche giorno fa, quando il presidente della Provincia di Brindisi, Matarrelli, ha rimesso in piedi questa esigenza e ha dato mandato agli uffici di rispolverare la vecchia questione stradale. Pertanto, è notizia dell’ultima ora, è previsto l'affidamento della progettazione definitiva finalizzata alla realizzazione del collegamento tra la SS 7 ed il tratto della circonvallazione Est di Mesagne per un importo di 118mila euro. Il tutto dovrebbe partire dal gennaio 2025 con la progettazione esecutiva dell’opera. Non è tutto poiché la Provincia ha varato altri provvedimenti che sono stati inseriti nella programmazione dei lavori pubblici da eseguirsi tra il 2024 e il 2026 che dovranno completare l’esecuzione della circonvallazione di Mesagne. In particolare si tratta di tre rotatorie che dovranno eliminare le intersezioni a raso.

La prima è una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la circonvallazione Sud di Mesagne e la strada provinciale 73 per un importo di 300mila euro; la seconda rotatoria sarà realizzata in corrispondenza dell’intersezione tra la circonvallazione Sud di Mesagne e la strada comunale “Pizzorusso” per un importo di 300 mila euro; la terza rotatoria sarà realizzata in corrispondenza dell’intersezione tra la circonvallazione Sud di Mesagne e la strada comunale “Via Arno” per un investimento di 300mila euro. “Si tratta di una importante mole di risorse investite per perfezionare la circonvallazione di Mesagne: attraverso questi tre rondò e con la progettazione dell’accesso sulla strada statale 7, che collega Taranto a Brindisi, finalizziamo un’opera di assoluta rilevanza non soltanto per la nostra città, ma anche per tutti coloro che dalle città limitrofe non dovranno più attraversare Mesagne”, ha precisato il presidente della Provincia e sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli -. Inoltre, ultimando anche la circonvallazione di San Pancrazio, di fatto i due mari Adriatico e Jonio saranno collegati senza attraversare alcun centro urbano”.

