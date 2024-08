Visita nelle carceri. Capogruppo Forza Italia Puglia: “sovraffollamento e carenza di personale

“La qualità della vita all’interno delle carceri e’ una questione di civiltà e va declinata nel rispetto della funzione educativa della pena”, dice il capogruppo di F.I. in Consiglio regionale, Paride Mazzotta che ha partecipato oggi, con una delegazione azzurra allla visita nelle case circonmdariali di Brindisi e Lecce. “Accanto a questo imprescindibile impegno che dobbiamo affrontare con concretezza, c’è quello altrettanto importante delle condizioni di lavoro e della sicurezza del personale penitenziario. In tutta la nostra regione il sovraffollamento è una realtà, che a Lecce e a Taranto raggiunge l’acme della crisi. Sono certo che al termine di questo giro di visite -continua Mazzotta- la delegazione parlamentare di Forza Italia saprà tradurre queste esigenze in provvedimenti tesi a migliorare la vivibilità e le condizioni di lavoro all’interno delle nostre case circondariali”. ---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci