Mesagne. In crisi la gestione della spazzatura

Ancora emergenza rifiuti a Mesagne. Nei giorni scorsi in intere zone non era stata ritirata la spazzatura mentre la piattaforma di via Marangio a una certa ora ha dovuto chiudere i battenti e non far scaricare l’utenza poiché i cassoni erano tutti pieni. Da qui la protesta dei cittadini alcuni dei quali da diversi giorni hanno i rifiuti in casa poiché i netturbini non sono passati a ritirarli. A tutto ciò si aggiunge la denuncia fatta giorni fa dal Cobas di Brindisi che nella piattaforma di via Murri c’è una situazione ambientale da bollino rosso con il percolato che è scaricato nel piazzale e mina la salubrità del luogo. Giovedì, ad esempio, tutti i residenti di via Gallipoli, via vecchia Francavilla, via Martina Franca, via per Serranova si sono dovuti riprendere la spazzatura in casa poiché non era stata ritirata dagli operatori ecologici.

Nel pomeriggio la situazione è migliorata poiché i camion della nettezza urbana hanno svuotato i rifiuti nei centri di smistamento e sono rientrati sul territorio. “Noi siamo ecologisti e come tali siamo più che tolleranti – ha spiegato Alessandro – ma davanti a questi disservizi non si può rimanere il silenzio. Io ho sempre condannato chi abbandona la spazzatura nelle campagne, ma adesso comprendo perché lo fanno anche se non li giustifico. Come utenza paghiamo per un servizio che non è svolto nel migliore dei modi”. Altri cittadini denunciano un servizio giornaliero a singhiozzo. Cioè gli operatori, in alcuni casi nel camion c’è solo l’autista che deve anche prendere e svuotare i cestelli della spazzatura, vanno così veloci che saltano alcune utenze. Tuttavia, a queste situazioni estreme ci sono da aggiungere altre segnalazioni che giungono dal territorio per zone non pulite, dove, ad esempio, le fioriere sono diventate ricettacolo di rifiuti. Ma questa è un’altra storia e merita un discorso a parte. Infine, da segnalare che ieri mattina sono stati ritirati alcuni rifiuti dagli utenti “dimenticati”.