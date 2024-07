Un malvivente con arma in pugno è entrato nell'ufficio postale di viale Commenda a Brindisi ed ha sparato un colpo di pistola in aria. Poi si è fatto consegnare il denaro presente in cassa ed è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice che l'aspettava all'esterno. E' la ricostruzione della rapina che è stata portata a segno alleore 15 nell'ufficio postale di Brindisi. Sul posto sono giunte le volanti della polizia e un'ambulanza del 118. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni, sembra che i banditi indossassero dei caschi integrali, e avviato le indagini che possono contare sui filmati di alcune telecamere di videosorveglianza.

