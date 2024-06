Un uomo ha perso la vita in mare

Un uomo di 67 anni, nativo di San Pietro Vernotico, è deceduto oggi pomeriggio mentre era a pesca nella marina di Casalabate. Il corpo è stato recuperato in acqua. Sulla spiaggia sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per l'uomo un docente liceale in pensione non c'era più niente da fare. La salma è stata consegnata alla famiglia.

