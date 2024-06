Sequestrata la nave Goddess of the Night

“Proprio in questo momento la Squadra Mobile di Brindisi sta procedendo al sequestro della nave Goddess of the Night, ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche, operate anche dalla nostra organizzazione sindacale, arrivate negli ultimi giorni. La nave, ricordiamo, ospitava gli oltre 2.500 agenti di Polizia, aggregati in Puglia per il servizio di sicurezza del G7, e versava in pessime condizioni igienico sanitarie: alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate”. Lo rende noto Domenico Pianese, Segretario Generale del Sindacato di Polizia COISP.