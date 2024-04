A fuoco un furgone mentre è in viaggio

Furgone in fiamme sulla 379 nei pressi dello svincolo per Santa Sabina. Erano circa le ore 7, quando un furgone che viaggiava sulla superstrada per Bari ha preso fuoco. Il conducente ha avuto il tempo di accostare e mettersi in salvo che le fiamme lo hanno avvolto e distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada.

