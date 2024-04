Cinquantenne ferito al volto a Brindisi in zona Commenda. L'uomo è stato condotto in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Il ferito non è ancora in grado di fornire la versione dei fatti accaduti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Brindisi.

