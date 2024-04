VISITA DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “PUGLIA”A OSTUNI

Ieri 4 aprile 2024, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha visitato la Stazione di Ostuni. L’alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante della Stazione Luogotenente carica speciale Federico Sabatelli. Il Generale si è intrattenuto con i militari, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione dei reati attuata quotidianamente sul territorio. In particolare, si è soffermato sull’imminente e importante evento straordinario del G7, che si terrà nella Provincia di Brindisi nel prossimo mese di giugno, e che vedrà la Citta di Ostuni come scenario dove verranno ospitati alcuni momenti legati al vertice mondiale. Il Comandante di Legione, inoltre, ha ribadito l’importanza di proseguire e intensificare ulteriormente gli incontri informativi dedicati soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare agli anziani, al fine di “formarli” e fornire suggerimenti su come riconoscere e fronteggiare eventuali tentativi di truffe. Si è soffermato, altresì, sulla figura del Carabiniere, quale operatore sociale e sostegno perenne alla collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto quale primaria qualità che tutti i militari, di ogni ordine e grado, devono assicurare al cittadino oltre a servire l’intera comunità, che ci è affidata, con entusiasmo ed essere sempre di esempio, in servizio e fuori servizio, al fine di accrescere nella cittadinanza la considerazione e la fiducia nell’Arma dei Carabinieri. Il Generale ha anche evidenziato l’importanza della Stazione quale primo presidio dello Stato sul territorio, volto costantemente alle esigenze dei cittadini e dei suoi “servizi di prossimità” alla popolazione, che, di fatto, sono la prima strategia d’impatto per contrastare alla base, sin dal loro nascere, anche le più complesse dinamiche criminali.

