Incidente stradale con ragazzina ferita

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la provinciale che collega Brindisi a San Pietro vernotico, nei pressi dello svincolo per Tuturano. Qui, per cause ancora di accertamento da parte dei carabinieri, due auto, una Fiat 500 e una Sportage Kia, si sono scontrate. Nell'urto una ragazzina è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l'ospedale di Brindisi, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Indagano i carabinieri.