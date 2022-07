Un incidente si è verificato questa mattina davanti al cimitero dove un automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una colonnina di energia elettrica posta all'inizio del viale del camposanto. L'uomo è stato rianimato da un infermiere professionista in pensione che si trovava casualmente sul posto. Solo che il ferito è andato in escandescenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia e i vigili urbani. Gli accertamenti sono a carico della polizia locale.

