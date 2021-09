Mesagne. Persi 2 portafogli con 1.800 euro

Due portafogli, pieni di soldi, sono stati rinvenuti a Mesagne e regolarmente riconsegnati ai legittimi proprietari. Due gesti di civiltà e di munificità che confermano il target di accoglienza ed onestà che la città si è guadagnata durante il periodo estivo, quando è stata scelta da migliaia di vacanzieri per trascorrere le loro ferie. Il primo episodio si è verificato venerdì scorso intorno alla mezzanotte quando un uomo che passeggiava lungo via Tenente Ugo Granafei ha notato per terra un oggetto. Si è avvicinato e ha visto che non era altro che un portafoglio all’interno del quale erano conservati i documenti e una manciata di banconote.

Senza pensarci due volte ha preso il portafoglio e si è recato al vicino commissariato, dove lo ha consegnato agli agenti. Questi, dopo una breve indagine, hanno contattato il proprietario, un giovane 22enne abruzzese in vacanza in città, al quale, poco dopo, hanno riconsegnato il portafoglio. All’interno, oltre ai documenti di riconoscimento, vi erano anche 300 euro. Il secondo episodio si è verificato nel museo comunale della Civiltà messapica, dove un uomo giunto in città con la famiglia aveva visitato il castello Normanno-Svevo. Durante il tour aveva poggiato il suo portafoglio sulla scrivania e poi, senza pensarci, si era allontanato per andare via. Fortunatamente uno dei custodi si era accorto del fatto e aveva raggiunto l’uomo, già lontano dal museo, riconsegnando il portafoglio al legittimo proprietario. All’interno, oltre ai documenti d’identità e carte di credito, vi erano anche 1.500 euro che erano stati prelevati poco prima da uno sportello bancario. L’uomo, dopo aver contato i soldi che vi erano all’interno, per verificare che ci fossero tutti, aveva voltato i tacchi ed era andato via. Senza nemmeno dire un “grazie” al custode.

