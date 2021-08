Carovigno. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato un 24enne. A Carovigno, nell’ambito di specifico servizio finalizzato al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Il giovane nel corso di una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 3,8 grammi di marijuana suddivisi in dosi, 0,2 grammi di hashish, 0,5 grammi di ketamina, un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm e lama di 7 cm intriso di residui di sostanza stupefacente del tipo hashish, un telefono cellulare contenente prove digitali relative all’attività di produzione e coltivazione di canapa indiana, condotta dal 24enne. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

