Mesagne. Ampio controllo della città da parte dei vigili urbani

Polizia locale di Mesagne impegnata, anche nei tre giorni dei festeggiamenti patronali, nell 'ambito del dispositivo messo a punto dalla Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Come noto la cittadina messapica è meta di fedeli e, negli orari serali, di turisti interessati alle bellezze urbanistiche ed architettoniche del centro storico unitamente alla vasta offerta dei locali pubblici presenti nel centro storico unitamente ai vasti spazi dei parchi a verde.

Numerose le pattuglie in servizio sino a tarda sera nell 'ambito della attuazione delle direttive del Sindaco Toni Matarrelli interessato alla migliore realizzazione dell equilibrio tra la migliore accoglienza di pubblico ed avventori ed il rispetto delle normative anti covid se pur in "zona bianca".

Criticità si sono riscontrate, in tarda sera, per la presenza di centinaia e centinaia di autovetture: alcune sanzioni pecuniarie sono state elevate per sosta sugli scivoli per i diversamente abili e su gli attraversamenti pedonali molti dei quali di recente manutenzione straordinari.

Grazie, infine, alla sinergica collaborazione con il locale Commissariato di pubblica sicurezza ed il Comando stazione Carabinieri, si stanno osservando e controllando alcune occupazioni di suolo pubblico unitamente al rispetto dei protocolli anticovid vigenti sia per gli spazi al chiuso che all'aperto. Questi ultimi con particolare riferimento a "tavolini e sedie" presenti non solo nel centro storico nell'ambito delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalla pubblica amministrazione. I controlli proseguiranno.

