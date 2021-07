Evade e ruba una bicicletta. Arrestato

Cellino San Marco. Evade dagli arresti domiciliari e ruba una biciletta, arrestato.

In Cellino San Marco, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti hanno proceduto all’arresto di un 34enne del luogo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, per evasione e furto aggravato. In particolare, l’uomo è stato sorpreso alla guida di una bicicletta dallo stesso asportata poco prima che è stata recuperata e restituita alla vittima del furto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ma riaccompagnato presso la propria abitazione per continuare l’espiazione della pena detentiva domiciliare cui era sottoposto.