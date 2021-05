Pignatelli (Cismit). Importante aprire in ogni Comune uno sportello di ascolto per il sovra indebitamento e usura

“In ogni Comune e in prefettura ci vuole uno sportello di ascolto per i casi di usura e di sovra indebitamento”. A chiederlo è il coordinatore provinciale del Coordinamento italiano per lo spettacolo, la moda, le imprese e il turismo, Angelo Pignatelli, uomo di punta del coordinamento nazionale del movimento delle “Partite Iva”. Pignatelli ha assicurato che questo sportello “non sarà un doppione delle associazioni antiracket e antiusura poiché lo scopo è di ascoltare i bisogni del comparto e agire subito, senza tentennamenti”. Peraltro presso il Comune di San Michele Salentino è in sperimentazione lo sportello di ascolto richiesto dal coordinatore del Cismit.

“Secondo la nostra visone – ha spiegato Angelo Pignatelli – bisogna dotare i prefetti di ampi poteri nei confronti delle banche. Inoltre, bisognerebbe aprire presso tutte le prefetture e i Comuni italiani, di uno sportello di ascolto e informazione sulle leggi antiusura e sul sovra indebitamento. Uno strumento di aiuto che deve essere maggiormente pubblicizzato a tutti i livelli tramite i parroci, le associazioni di categoria, i commercialisti e i sindacati”. Secondo Pignatelli il decreto ristori bis non ha affatto migliorato le criticità da noi denunciate nelle scorse settimane anzi, in alcuni casi, come l’articolo 16, le ha peggiorate. Facciamo un esempio: le moratorie per i mutui e i finanziamenti attuati dal governo Conte prevedevano, con scadenza al 30 giugno 2021, che la moratoria comprendesse sia la quota capitale sia gli interessi.

Con il nuovo decreto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la moratoria sarà possibile chiederla solo sulla quota capitale, mentre gli interessi si dovranno cominciare a pagare ogni mese. Complimenti al Governo dei migliori”. Intanto, le proposte avanzate da Pignatelli sono state fatte proprie sia dal deputato 5 Stelle, Giovanni Luca Aresta, sia dal consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, Mauro Vizzino, che le gireranno agli organi politici competenti. “Da questa devastante crisi se ne potrà venire fuori con eccezionali misure di rilancio e di contenimento economico”, ha concluso il coordinatore del Cismit.

