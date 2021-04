Brindisi. Trovato in possesso di un’imbarcazione oggetto di furto, denunciato. I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, per ricettazione. In particolare, nella mattinata di ieri, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione locale presso la sua abitazione e trovato in possesso di un’imbarcazione da diporto modello “Ombrina lusso”, risultata oggetto di furto. Il natante è stato restituito al legittimo proprietario.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci