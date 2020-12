Ruggiero: le nostre azioni non sono strumentali, ma tutelano consiglieri e cittadini

Il 27 Dicembre scorso abbiamo pubblicamente denunciato alla città di aver ricevuto da parte del Presidente del Consiglio Comunale Argentieri convocazione per il Consiglio svolto stamattina, peraltro già frutto di un precedente rinvio, la sera della vigilia di Natale. Convocazione che per giunta arrivava senza tutta la documentazione necessaria e completata soltanto in data 29 dicembre alle ore 19:53.

Questo nonostante il Presidente del Consiglio Comunale Argentieri, avesse garantito più volte che non sarebbe più successo. Tutto questo ai nostri occhi era apparso provocatorio e lesivo della dignità e delle prerogative dei consiglieri comunali e delle loro funzioni istituzionali.

Oggi il Presidente del Consiglio Comunale, ritirando grande parte degli argomenti ci ha dato ragione nella forma e nella sostanza.

Pertanto il nostro comunicato stampa non era minimamente strumentale né pretestuoso, ma fondato su motivi validissimi e seri a tutela del lavoro dei consiglieri comunali e dei cittadini tutti.

A dir il vero ci saremmo aspettati che prima di annunciare in radio il ritiro dei punti, il Presidente Argentieri fosse venuto prima, per rispetto verso l'assise che presiede proprio nel Consiglio Comunale e di ascoltare dal Sindaco e dal Presidente stesso una assunzione di responsabilità politica per quanto accaduto, invece di scaricare sulle assenze e ritardi accollati ad uffici e dipendenti comunali.

Nella sostanza quindi il consiglio si è tenuto con una tutta una serie di punti ritirati dalla presidenza. Tra quelli discussi se da un lato siamo soddisfatti per aver visto approvato da tutti, sia pur mediato in consiglio, la nostra mozione sull’agricoltura che impegna per il 2021 volta a riabbassare l’aliquota sui terreni agricoli e a mettere realmente nel prossimo bilancio somme destinate a convenzione delle professionalità che possano seguire i nostri agricoltori nella progettazione di conversioni agricole e la ricerca di finanziamenti a fondo perduto o agevolati, dall’altro siamo profondamente delusi dalla bocciatura della nostra mozione con cui si chiedeva di pagare le ex lavoratrici dell’Istituto Caterina Scazzerti che da anni aspettano nonostante delle cause già vinte ed esecutive e nonostate già nel 2019 il Consiglio Comunale aveva impegnato la giunta a porre rimedio a questa sgradevole situazione.

Coalizione Claudio Ruggiero