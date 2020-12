Nel 2020 sono stati 10 i dipendenti del Comune di Mesagne andati in pensione

"E’ un traguardo importante quello raggiunto, ho voluto dirlo sfrondando l’espressione da ogni retorica di circostanza: sono felice per ciascuno di loro, per la serenità che si sono guadagnata, per la legittima soddisfazione che devono provare per se stessi", ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli -. Ma non nascondo un velo di malinconia: mi mancheranno tutti, per il frammento di vita che abbiamo condiviso, per quello più importante che hanno saputo condividere con la città e i cittadini che hanno incrociato nella loro lunga storia lavorativa. Auguri a loro, di ogni bene. Io sarò sempre felice di incontrarli".