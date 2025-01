SuperEnalotto: in Puglia centrati cinque “5” per un totale di oltre 73mila euro

Puglia grande protagonista delle ultime due estrazioni del SuperEnalotto. Nel concorso di lunedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 15.029,92 euro ciascuno, il primo a Molfetta, in provincia di Bari, nella Tabaccheria Caccavo, in via Tenente Michele Silvestri, 68, il secondo a Novoli, in provincia di Lecce, presso la Tabaccheria Spada, in via S. Antonio, 110. Nell’estrazione successiva messi a segno due “5” da 14.500,97 euro l’uno a Lequile, in provincia di Lecce, nel Tabacchi e Valori Bollati N°3 in via San Pietro in Lama, 47, con l’ultimo colpo realizzato a Valenzano, in provincia di Bari, nell’Edicola Ricevitoria Annamaria, in via Capurso, 93D.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 2 gennaio, è di 53 milioni di euro.

