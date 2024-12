"In Cammino con Nathan": oggi evento letterario a Mesagne

MESAGNE (BR) – Oggi 29 dicembre 2024, la Chiesa dell’Immacolata in Piazza Vittorio Emanuele – Porta Grande accoglierà l’autore Tommaso Castellana per la presentazione del suo libro "In Cammino con Nathan". L’evento, che inizierà alle ore 18:30, rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura.

L’autore dialogherà con Alessandro Distante, Salvatore Distaso e Carmelo Guarini, offrendo al pubblico uno spaccato approfondito del suo lavoro e delle tematiche affrontate nel libro.

L’incontro, organizzato con il patrocinio della Regione Puglia, Puglia Sociale, Comeper OdV e altre associazioni, si propone non solo come momento di condivisione culturale ma anche come spazio di riflessione e confronto.

"In Cammino con Nathan" si prospetta come un’opera capace di toccare corde profonde, trattando temi universali attraverso una narrazione intima e coinvolgente.

Un invito a partecipare: la comunità locale e gli appassionati di letteratura sono chiamati a unirsi a questa serata speciale, dove il dialogo tra autore e lettori promette di essere intenso e arricchente.

