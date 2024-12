DA MAGGIO NUOVI VOLI EASYJET PER LIONE DA BRINDISI

SI AMPLIA LOFFERTA DI COLLEGAMENTI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA.

DA MAGGIO NUOVI VOLI EASYJET PER LIONE DA BARI E BRINDISI

Bari, 19 dicembre 2024 - Aeroporti di Puglia comunica si arricchisce la propria offerta di voli da e per gli aeroporti pugliesi con due nuove rotte per la stagione estiva 2025: Bari-Lione, Brindisi-Lione. Questestate, infatti, i passeggeri easyJet potranno volare tra Bari e Lione con tre frequenze settimanali - il lunedì, il mercoledì e il venerdì - e tra Brindisi e Lione con due frequenze settimanali il giovedì e la domenica, rispettivamente a partire dal 23 maggio e 5 giugno.

Rotta

Operativa da

Voli settimanali

Bari Lione

23/05/2025

3 (lun, mer, ven)

Brindisi Lione

05/06/2025

2 (gio, dom)

Grazie a questi nuovi collegamenti, i cittadini francesi in partenza dallaeroporto di Lione potranno scoprire le meraviglie della Puglia durante la stagione estiva. Parallelamente, i viaggiatori pugliesi potranno raggiungere una città dal ricco patrimonio storico e culturale, che ospita attrazioni imperdibili come il Museo delle Belle Arti, Place Bellecour e le eleganti vie dello shopping.

"Il mercato francese riveste uno straordinario valore per lindustria del turismo pugliese ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Per questo siamo particolarmente soddisfatti dellavvio delle operazioni su Lione da Bari e da Brindisi. Una scelta da noi sollecitata e concordata con il vettore, che ci permetterà di migliorare laccessibilità aerea dalla seconda città francese, facilitando i flussi turistici sia verso le aree del nord della Puglia che del Salento e del sud della regione.

Lione rappresenta un hub strategico non solo per il turismo, ma anche per lo sviluppo economico e culturale, aprendo nuove opportunità per le imprese locali e rafforzando lattrattività della nostra regione in un mercato in costante crescita. Una opportunità straordinaria che corona un impegno continuo, condiviso con lAmministrazione regionale, per migliorare e ampliare le connessioni internazionali con aree vitali per il turismo pugliese. Grazie a una rete di collegamenti sempre più ampia e capillare, la Francia è diventata, se non il primo, uno dei più importanti mercati incoming per la nostra regione, confermando la Puglia come meta privilegiata per viaggiatori alla ricerca di bellezza, autenticità e qualità dell'accoglienza".

Con i nuovi voli, salgono a 7 i collegamenti operati da easyJet da Bari e a 6 quelli operati da Brindisi.

Ci sono continue novità nel network di easyJet e molte di queste riguardano lItalia, questa volta il sud-Italia in particolare. Grazie ai nuovi voli in vendita da oggi, aumentano le connessioni a disposizione dei nostri clienti in Puglia, che potranno volare verso destinazioni europee a tariffe convenienti e con un servizio di qualità. Queste rotte renderanno inoltre maggiormente accessibili al turismo internazionale le bellezze di questa regione sottolinea Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.