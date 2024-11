Politiche giovanili, i risultati delineano il successo per il progetto “Galattica”

Oltre 600 ore di attività completamente gratuite e più di 250 cittadini coinvolti, di tutte le età: sono i numeri del progetto “Galattica” promosso e realizzato dal Comune di Fasano in collaborazione con la Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

Ieri, venerdì 8 novembre, nell’auditorium del CiaiaLab – Laboratorio Urbano, attraverso gli interventi dell’Assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi, del Consigliere comunale con delega ai job days e alla promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro Madia Decarolis, dei responsabili operativi di progetto Nicola Chielli e Gianfranco Bianchi, dei coach ed esperti che hanno guidato i laboratori creativi, sono stati condivisi i risultati raggiunti nei 18 mesi di progetto e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno preso parte alle attività.

Grazie al finanziamento regionale ottenuto, il Comune di Fasano ha sviluppato un programma ricco e altamente ramificato, rivolto ai cittadini di ogni età. Tra le attività offerte, laboratori gratuiti di avviamento alla musica (chitarra, pianoforte, batteria, canto, DJ e scrittura musicale), scrittura creativa, public speaking, video making e il laboratorio “Core be wellness” per il benessere psicofisico, con attività sia indoor che outdoor. Inoltre, il progetto ha messo a disposizione servizi di consulenza professionale gratuiti, come “Il primo commercialista”, “L’avvocato ti orienta”, “Università e Lavoro”, oltre a supporto psicologico e consulenze su alimentazione e benessere.

“Galattica – Rete Giovani Puglia” ha come obiettivo quello della creazione di una rete di spazi fisici nei Comuni pugliesi per offrire alle giovani generazioni servizi di informazione, supporto e attivazione, promuovendo azioni di animazione territoriale in spazi pubblici già esistenti. L’iniziativa mira a guidare i giovani pugliesi verso opportunità sociali, professionali e di partecipazione civica, stimolando la loro autonomia, protagonismo e integrazione attiva nella propria città.

«Siamo estremamente orgogliosi del successo del progetto “Galattica” - dice l’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi -. Alle esigenze delle nuove generazioni ispiriamo molto del lavoro che svolgiamo ogni giorno e con il contributo della Regione Puglia, stiamo potenziando anche il nostro Laboratorio Urbano, identificandolo sempre di più come spazio inclusivo e stimolante, che non solo offre opportunità di crescita e formazione, ma promuove anche il benessere psicofisico e l'integrazione sociale. Tutto in modo gratuito e accessibile. La partecipazione attiva e l'entusiasmo dimostrato dai cittadini ci incoraggiano a proseguire su questa strada, costruendo un futuro in cui i ragazzi e le ragazze fasanesi possano realizzare il loro pieno potenziale. Ringrazio gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, tutto lo staff del progetto e tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato».

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti con il progetto Galattica nel nodo di Fasano – dice la consigliera comunale Madia Decarolis –. I diversi laboratori realizzati hanno consentito ai cittadini, di tutte le età, di coltivare o, perché no, di scoprire le proprie passioni. Gli sportelli, a mio parere, sono stati il fulcro di tale progetto poiché hanno consentito a molti giovani di essere ascoltati, e di trovare risposte alle tante domande che, ad oggi, caratterizzano le nuove generazioni: un importantissimo punto di ascolto che è stato apprezzato notevolmente dalla comunità».