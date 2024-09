L’ITS Turismo presenta il nuovo corso di alta specializzazione in “Marketing and Communication events for Hospitality Management”

Si svolgerà mercoledì 2 ottobre alle ore 11:30 nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del corso biennale “Marketing and Communication events for Hospitality Management” con sede a Fasano organizzato dalla Fondazione “ITS Academy della Puglia per il Turismo i Beni le Attività Culturali ed Artistiche”.

Il percorso di alta specializzazione prepara in modo completo la figura professionale di Event Manager che sia in grado di operare nel mercato degli eventi “nazionali ed internazionali”, un professionista che pianifica e sviluppa l’evento, si assuma la responsabilità per la scelta degli elementi creativi, tecnici e logistici, ne realizza e cura la progettazione complessiva, il brand building, il marketing e la strategia di comunicazione, la sceneggiatura, la logistica, il budgeting, la negoziazione e il servizio globale al cliente.

Questa figura opera sia in una logica aziendale, rivolgendosi ad una clientela privata, ma anche fornendo servizi a soggetti non organizzati in forma imprenditoriale (associazioni, fondazioni, onlus ma anche privati cittadini). Progetta ed opera, inoltre, per l’organizzazione di eventi interregionali o internazionali in grado di coinvolgere enti, istituzioni e soggetti economici ed imprenditoriali del territorio anche attraverso una accurata pianificazione degli aspetti legati al mobility management.

Interverranno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi e la presidente della Fondazione ITS Turismo di Puglia, Prof.ssa Giuseppa Antonaci.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci