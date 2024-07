Ripartono i preparativi per la 23° edizione del PREMIO DELFINO che anche quest’anno ospiterà la finale regionale di Un volto x fotomodellaed avere la possibilità alle partecipanti di concorrere, con tutte le bellezze di ogni regione d’Italia, alla finale nazionale che si terrà nella città di Pisa il 5-6-7 settembre 2024.

In piazza Nzegna, il 18 agosto alle ore 21.00 a Carovigno (Br), si svolgerà il Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse nazionale diretta artisticamente da Rosanna Tersicci, patrocinato dal Consiglio regionale della Regione Puglia e dal Comune di Carovigno. A condurre la serata sarà Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, le coreografie di danza saranno curate da Annarita Carlucci, il models training dal maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato da Vittorio Casale.

Ospiti importanti della manifestazione il vincitore di Amici 2023 Mattia Zenzola e il cantante Cricca, cantante e autore del suo nuovo lavoro, Zero drammi, che canterà durante la serata.

I castingI casting si svolgeranno a Carovigno (Br) mercoledì 31 luglio 2024, alle ore 18:00 presso Arabesque academy aperti gratuitamente per ragazze dai 14 ai 29 anni.Tutte le interessate possono chiamare il 380/5194482 o il 327/9205323. Consultare per tutte le informazioni la pagina facebook: Unvoltoxfotomodella puglia per avere altre informazioni oppure collegandosi al sito www.unvoltoxfotomodella.it

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci