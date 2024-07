IERI A MESAGNE "UN MEDICO PER AMICO: UN PERCORSO SICURO TUTTO PER ME"

Su invito degli organizzatori ho portato il mio saluto in qualità di coordinatore del tavolo provinciale dell'autismo rinnovando il mio ringraziamento per questa importante iniziativa, attesa la necessità di ricevere idonea assistenza nei percorsi di cura all'interno delle strutture ospedaliere e/o centri erogatori di servizi sanitari per le persone interessate all'autismo e le loro famiglie. Molti di questi ostacoli possono essere gestiti e superati garantendo spazi, strumenti e soprattutto adeguata accoglienza con personale specializzato.

Nella mia veste anche di referente della Terza Commissione Sanità Puglia non esiterò a rappresentare questa esigenza di assistenza primaria alle Asl, sia a livello regionale che provinciale, per le persone con disturbo dello spettro autistico al fine di definire percorsi formativi che possano interessare l'intero territorio regionale.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci