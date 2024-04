GIOVANI E LAVORO - HEINEKEN APRE LE SELEZIONI PER 10 GIOVANI LAUREATI STEM CON LA NUOVA HEINEKEN MASSAFRA ACADEMY.

NASCE HEINEKEN MASSAFRA ACADEMY

PER FORMARE LA NUOVA GENERAZIONE DI BIRRAI DI DOMANI.

Partono dal Birrificio di Massafra in Puglia le selezioni per 10 giovani laureati STEM che abbiano voglia di far parte della nuova generazione di birrai di HEINEKEN Italia

in le selezioni per che abbiano voglia di far parte della nuova generazione di birrai di HEINEKEN Italia Previsti 10 posti con contratto a tempo determinato di 12 mesi e la possibilità di continuare a lavorare in azienda in Italia o intraprendere un percorso a livello internazionale al termine della formazione

Il percorso di training-on-the-job ha come sede protagonista il Birrificio di Massafra, il secondo più grande birrificio in Italia e polo della produzione di birra per la Puglia e tutto il Sud

C'è tempo fino al 20 maggio per inviare la candidatura online

HEINEKEN apre le porte a 10 giovani di talento nel birrificio di Massafra (TA),il secondo più grande birrificio in Italia e polo della produzione di birra per la Puglia e tutto il Sud.

È qui infatti che nasce la HEINEKEN Massafra Academy, il nuovo percorso di formazione di eccellenza di HEINEKEN Italia nell’ambito della supply chain che ha l’obiettivo di formare i “Next Brewer Generation” del Paese. Il programma offre un trampolino di lancio per i giovani desiderosi di entrare nel mondo della produzione birraia, con concrete opportunità di carriera all'interno dell’azienda di birra leader in Italia, con il 40% dei volumi e il 32% di quota di mercato, che dà lavoro a più di 2.000 persone.

“In HEINEKEN puntiamo molto sulla formazione per far crescere e valorizzare le nostre risorse, dare loro stabilità e prospettive, per tracciare insieme nuove strade e guidare il cambiamento – ha spiegato Teresa Ferro, People Director di HEINEKEN Italia. Con HEINEKEN Massafra Academy, vogliamo offrire alle nuove generazioni gli strumenti e le competenze necessarie per diventare i Next BrewerGeneration del Paese, grazie a un percorso entusiasmante e stimolante che rispecchi lo stile e i principi dell’azienda. Il nostro obiettivo è investire sulle persone, a partire dai giovani e dal Sud Italia: vogliamo sviluppare le capacità di questi ragazzi, investire sulle loro attitudini e incoraggiarli a mettersi alla prova, identificando obiettivi chiari e orizzonti ben definiti. Con la nuova HEINEKEN Massafra Academy, presso il birrificio dove nel 1974 è cominciata la storia di Heineken in Italia, offriremo un percorso sfidante per formare i maestri birrai del futuro con opportunità di carriera sia sul territorio nazionale che all’estero”.

I candidati ideali sono giovani neolaureati STEM – o laureati da un anno con un’esperienza di stage fino a 6 mesi in altre realtà – con una eccellente padronanza dell’inglese e disposizione alla mobilità, che incarnino i valori e la visione di HEINEKEN: empatia, ambizione, mentalità mirata alla crescita e spirito d'iniziativa. I requisiti di formazione universitaria sono invece di giovani provenienti da facoltà di ingegneria chimica, meccanica, elettrica, energetica, automazione o gestionale, con competenze digitali spiccate.

La prima tranche di selezione è prevista per il mese di maggio. Seguirà un evento di selezione in presenza nel Birrificio di Massafra a fine maggio, che prevede oltre ai colloqui, sfide di gruppo mirate ad incoraggiare creatività e proattività in un contesto professionale. Dal 1° luglio, i 10 giovani selezionati faranno il loro ingresso in HEINEKEN Italia per iniziare il percorso formativo al termine del quale è prevista la possibilità di inserimento con un contratto a tempo indeterminato in Italia o a livello internazionale.

Per candidarsi c’è tempo fino al 20 maggio 2024.