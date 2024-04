Dopo il successo del debutto a Brindisi del mese scorso, sbarca a Mesagne il 15 e 16 Aprile prossimi. Botteghe High Tech laboratorio di artigianato digitale per promuovere l'incontro fra l'artigianato tradizionale e l'innovazione digitale attraverso workshop, dimostrazioni e sessioni interattive che esplorano le frontiere della tecnologia e dell’autoimprenditorialità, dalla stampa 3D al taglio laser, dalla ricerca di finanziamenti per lanciare un’attività d’impresa all'intelligenza artificiale per i social media. Si tratta di un'occasione unica per essere aggiornati sulle ultime tendenze, ampliare la propria rete di contatti professionali e trarre ispirazione per progetti futuri.

Botteghe High Tech si terrà nella sede del GAL Terra dei Messapi, a Mesagne in Via Albricci n. 3 e gode del patrocinio del Comune di Mesagne.

Il programma è strutturato in quattro moduli della durata di 4 ore ciascuno

15 APRILE

● Dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 1 “Autoimprenditorialità” Verrà esplorato come avviare e gestire con successo una propria attività attraverso lo sviluppo in aula del Business Model Canvas e la condivisione di best practice locali.

● Dalle 14.00 alle 18.00 - Modulo 2 “Forme societarie e finanziamenti” Verranno approfondite le diverse opzioni utili per scegliere la forma societaria più adatta alle proprie esigenze e conoscere il panorama dei finanziamenti disponibili per supportare l’avvio di iniziative d’impresa.

16 APRILE

● Dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 3 “Design e modellazione stampa 3D e taglio laser” Verrà presentato il mondo della manifattura digitale e gli strumenti necessari per il design, la progettazione e la trasformazione di idee in prodotti finiti attraverso l’utilizzo delle macchine.

● Dalle 14.00 alle 18.00 - Modulo 4 “Social media con l’Intelligenza Artificiale” Si approfondiranno i vantaggi e gli strumenti derivati dall’applicazione dell’intelligenza artificiale ai social media, personalizzando i contenuti e migliorando la presenza online della propria attività.

Botteghe High Tech è realizzato grazie all’Avviso regionale "Puglia Capitale Sociale 3.0", con il supporto prezioso di partner e collaboratori locali quali CNA Puglia, CNA Brindisi, CNA Servizi Brindisi SRL, Consorzio Mestieri Puglia e la Rete “Case di Quartiere” del Comune di Brindisi.