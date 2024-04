“Anche per il 2023 la Puglia è fra le regioni d’Italia con la Tari più alta"

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, ha chiesto l’audizione in Commissione Ambiente “Anche per il 2023 la Puglia si conferma, dopo la Campania, la regione dove la Tari è fra le più alte in Italia: lo certifica l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza attiva, così come riportato oggi da La Gazzetta del Mezzogiorno. E così se una famiglia di tre persone in Italia spende mediamente 320 euro, una famiglia pugliese nel spende 409, 1,8% in più del 2022.

Un salasso sui bilanci familiari per responsabilità di un Piano Rifiuti che avrebbe dovuto non solo risolvere il problema dello smaltimento, ma anche far diminuire la tassa. Lo dicemmo allora e lo ribadiamo oggi: la situazione è drammatica proprio per le fallimentari politiche messe in atto dal presidente Emiliano e l’assessore all’Ambiente Maraschio.

Per questo motivo ho chiesto l’audizione del presidente, dell’assessore e del direttore dell’Ager, Pansini, in Commissione Ambiente per fare il punto sulla situazione e cercare soluzioni che possano calmierare il costo della Tari”. ---------------

