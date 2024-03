Brindisi e provincia: 59 annunci di lavoro

Brindisi, 59 annunci di lavoro per 173 figure professionali: è il dato registrato nella settimana dal 29 Marzo al 4 Aprile relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile al seguente link: undefined. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Questa settimana si registrano 61 posti vacanti nel settore agricoltura e zootecnia su Brindisi e provincia, ristorazione 45, edilizia 10, commercio 10, turismo 9, vigilanza 6, servizi alla persona 6, pulizie 6, amministrativo 5, tecnico 3, metalmeccanico 3, manutenzione 3, sanità 2, tessile 1, impiantistica elettrica 1, energetico 1 e contabile 1.

Si segnala “Job on TOURism”, il recruiting day per le aziende del settore turistico, alberghiero e ristorativo che ricercano personale per la provincia di Brindisi.

L'evento, organizzato dai CPI dell'ambito di Brindisi con la collaborazione di enti ed associazioni datoriali di categoria, si svolgerà in data 11/04/2024, dalle ore 09,30 alle ore 18,00 presso MEDIAPORTO - BIBLIOTECA DI BRINDISI, con sede in viale Commenda n. 1.

Saranno presenti le aziende con posizioni aperte nei seguenti settori:

- "food and beverage";

- "housekeeping" (governanti e camerieri ai piani);

- "front office". Gli interessati avranno l'opportunità di conoscere nuovi sbocchi occupazionali, di consegnare il proprio CV e sostenere un colloquio di selezione. Si consiglia di munirsi di più copie del proprio CV.





