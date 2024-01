Tommaso Gioia porta momenti di felicità nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Francavilla Fontana, con la befana e doni per i piccoli pazienti. È arrivata la Befana nella Pediatria dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Nei giorni scorsi i piccoli pazienti del reparto diretto da Biagio De Mitri hanno visto arrivare la scopa volante carica di doni: la Befana era accompagnata da due elfi e dalle mascotte di SuperMario e Wonder Woman che hanno fatto un giro in corsia incontrando bambini e genitori. L'iniziativa è stata pensata e realizzata da Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Lo stupore e la meraviglia dei bambini è stato tanto: le stanze si sono riempite di sorrisi e pacchi e pazienti e genitori hanno ringraziato per gli attimi di felicità vissuti anche in un momento, quello del ricovero, sicuramente non facile. Già a Natale Gioia, in collaborazione con la Asl di Brindisi, aveva portato il panciuto e rubicondo portadoni e le mascotte dei supereroi nella Pediatria del Perrino: la Befana, quindi, ha fatto tappa a Francavilla per una parentesi di allegria e di festa anche al Camberlingo.

