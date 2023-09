“Bene ripristino del Brindisi-Milano, ora riattivare collegamento con Roma”. I vari interventi

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta. “Non possiamo che registrare con soddisfazione del ripristino della terza fascia giornaliera del collegamento tra Brindisi e Milano Linate, come comunicato da Ita Airways. È una questione su cui abbiamo alzato le barricate e fatto sentire forte la voce del nostro territorio, dei cittadini e delle imprese. Purtroppo, però, è una battaglia che continua: c’è sempre il taglio del terzo collegamento con Roma, che è estremamente importante per l’Aeroporto del Salento il cui potenziamento resta una promessa di Adp. Ita ha comunicato la sua apertura anche sul collegamento con la capitale e noi continueremo a vigilare e sollecitare nell’interesse della comunità. Bene così”. ----------------- "Esprimo a nome mio personale e degli associati al Consorzio Albergatori di Carovigno la piena soddisfazione per la marcia indietro fatta da Ita Airways, ripristinando i voli da e per Milano con l'aeroporto del Salento. E' la vittoria di un territorio, il Salento - dichiara Enzo Di Roma, Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno - e di tutte le parti Istituzionali, politiche e sociali che sono scesi in campo per scongiurare l'isolamento di questa parte della regione. Questo dimostra, come abbiamo più volte rimarcato, che, se si lavora insieme, i risultati possono essere raggiunti. Bisognerà, comunque, sempre vigilare e incidere affinché anche i collegamenti con la capitale siano non solo ripristinati, ma anche rafforzati". --------------------- ota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani “Quando il territorio si muove all’unisono, i risultati si ottengono: ITA è tornata sui suoi passi e ha annunciato il ripristino dei voli Brindisi-Milano Linate che aveva deciso di tagliare. La battaglia è vinta, ma resta una guerra da combattere: quella per sviluppare il nostro scalo per consentire alla nostra terra di decollare davvero. "Per anni sono stato una voce nel deserto dell’indifferenza da parte delle istituzioni e della politica, chiedendo attenzione alle esigenze di mobilità aerea del Salento, sollecitando il potenziamento dello scalo brindisino che è cruciale per lo sviluppo del nostro territorio e che sconta invece criticità mai colmate. Ho evidenziato la carenza e la scomodità dei voli da e per la Capitale e Milano. Ho denunciato costi più alti e orari impossibili rispetto a Bari, che scoraggiano il traffico passeggeri su Brindisi. A dicembre scorso, dopo aver fatto pressing sul presidente di Aeroporti di Puglia Vasile, sono riuscito ad ottenere un sopralluogo congiunto nello scalo brindisino e gli ho messo sotto gli occhi i tanti problemi da risolvere, incassando il suo impegno ad investimenti per 110 milioni di euro. "Ad agosto sono tornato ad incalzarlo, evidenziando di nuovo disparità rispetto a Bari e denunciando il depotenziamento dell’aeroporto brindisino. Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto insorgere il Salento intero: l’annunciato taglio di alcuni voli giornalieri per Roma e Milano. "Va dato atto ai parlamentari salentini di centrodestra di aver aperto una breccia nel muro di Ita, e di aver ottenuto un risultato importante. Ma aspettiamo il rispristino della terza frequenza giornaliera sulla rotta Brindisi-Roma Fiumicino, e invitiamo Aeroporti di Puglia e la Regione a venire incontro ad Ita, sostenendo i suoi sforzi per garantire collegamenti irrinunciabili per il nostro Salento”. -------------------- Trasporti, Capone: “Ita annuncia ripristino voli, le nostre richieste sono state accolte” Dichiarazione della presidente del Consiglio regionale Loredana Capone.

“Ita Airways ha annunciato che ripristinerà i voli tra Milano Linate e gli aeroporti di Bari e di Brindisi per la prossima stagione invernale, e sta valutando un’eventuale reintroduzione della terza frequenza giornaliera sulla rotta Brindisi-Roma Fiumicino. Le nostre richieste, unitarie, sono state accolte, il buon senso probabilmente ha prevalso. E d’altra parte non poteva che essere così, la Puglia rappresenta uno snodo importante per il Mediterraneo, l’Italia e l’Europa e non poteva essere tagliato fuori. Farlo avrebbe significato vanificare gli sforzi di un territorio intero, degli operatori, e della Regione, che tanto si è impegnata in questi anni per sopperire alle gravi carenze infrastrutturali, a partire dall’alta velocità e l’alta capacità, che a Brindisi in particolare purtroppo non sono mai arrivate. Avrebbe significato mettere in difficoltà turisti e tantissimo studenti fuori sede e le loro famiglie, già provati da costi che non sono sempre a portata di tutti, soprattutto quando partire o rientrare a casa è un’emergenza e non qualcosa che si è potuto programmare per tempo. Rispetto, invece, alla collaborazione che la compagnia auspica con Aeroporti di Puglia e il territorio a sostegno di questi sforzi operativi sono certa che, come sempre, ci sarà la massima collaborazione e che anche ITA s’impegnerà a garantire un servizio efficiente e competitivo. I prossimi incontri saranno fondamentali per garantire i migliori risultati”. ---------------

